Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят - 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на 10-м этапе чемпионата мира «Формулы-1».
Вторым стал финский гонщик Кими Райкконен на «Феррари». Третье место занял его партнер по команде немец Себастьян Феттель.
Добавим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят выбыл после второго сегмента и занял в итоге 12-е место.
Формула-1
Гран-при Великобритании
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:26.600
2. Кими Райкконен («Феррари») +0.547
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.756
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0.776
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.530
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.256
7. Серхио Перес («Форс Индия») +2.302
8. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.474
9. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.818
10. Ромен Грожан («Хаас») +2.949