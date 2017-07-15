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Единая лига ВТБ приняла формат «Финала четырех» для определения чемпиона

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

В субботу, 15 июля, на совете Единой лиги ВТБ был принят переход на новый формат определения чемпиона Лиги – «Финал четырех».

«8 лучших команд Лиги будут определены по итогам Регулярного сезона, который стартует в октябре 2017 года, а завершится в мае 2018 года. Затем пройдет серия 1/4 плей-офф до 3 побед по схеме 1-2-2 (серия начинается на площадки команды с более высоким посевом). Четыре победителя пар сойдутся в «Финале четырех». Чемпион России-2017/18 и итоговая классификация российских клубов также определится по результатам «Финала четырех», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что «Финал четырех» пройдет с 8 по 10 июня 2018 года.

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