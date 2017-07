Гарбинье Мугуруса: Серена Уильямс сказала мне, что когда-нибудь я выиграю Уимблдон. Этот день настал (видео)

23-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу на Уимблдоне-2017.

- Два года назад я проиграла в финале Уимблдона Серене Уильямс и она сказала мне, что однажды, возможно, я завоюю этот титул. И вот сегодня этот день настал.

Было большой честью сыграть этот матч против Винус. Я выросла, наблюдая за ее баталиями в WTA-туре, - заявила Мугуруса.

"Two years ago I lost to Serena and she told me maybe one day I would win. Here I am!"



