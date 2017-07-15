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Сергей Шавло: Победу «Спартаку» в Суперкубке принесло индивидуальное мастерство Адриано и Промеса

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».

- Матч был предсказуемым в том плане, что физические кондиции и игровой ритм еще не лучшие. Но футболисты обеих команд боролись до конца, и судьба матча решилась в дополнительное время. Порадовало то, что игроки полностью выкладывались, и у некоторых даже стало от усталости сводить мышцы. Это говорит о том, что игроки готовы отдаться полностью ради завоевания приза. Надо поздравить и «Локомотив», который сражался достойно. Думаю, что победу принесло индивидуальное мастерство игроков «Спартака» Адриано и Промеса, которых нет у соперника, - передает слова Шавло «Р-Спорт».

Напомним, 14 июля «Спартак» обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в истории клуба завоевал Суперкубок России.

18 июля красно-белые сыграют на «Открытие Арене» с «Динамо» в первом туре чемпионата России-2017/18.

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