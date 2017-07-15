Мугуруса впервые выиграла Уимблдон, победив Винус Уильямс
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Винус Уильямс в финале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 17 минут, - 7:5, 6:0.
Мугуруса один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из семи. У ее соперницы три эйса, пять двойных, и три упущенных брейк-пойнта.
Отметим, что испанка впервые выиграла Уимблдонский турнир.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Уильямс В. (США) - 7:5, 6:0
Место и дата
15 июля 16:00, , Онлайн-трансляция
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