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Мугуруса впервые выиграла Уимблдон, победив Винус Уильямс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Винус Уильямс в финале Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 17 минут, - 7:5, 6:0.

Мугуруса один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из семи. У ее соперницы три эйса, пять двойных, и три упущенных брейк-пойнта.

Отметим, что испанка впервые выиграла Уимблдонский турнир.

Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Финал

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Уильямс В. (США) - 7:5, 6:0

Место и дата

15 июля 16:00, , Онлайн-трансляция


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