«Крыльев Советов» не смогли переиграть «Олимпиец» во 2-м туре первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Крыльев Советов» сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем» в матче второго тура первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в Дзержинске, завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Крылья Советов» набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе два очка, находится на 12-м месте.
В следующем туре 22 июля «Крылья Советов» на своем поле примут курский «Авангард». В тот же день «Олимпиец» в гостях встретится с «Томью».
Матч
Олимпиец - Крылья Советов - 0:0
Место и дата
15 июля 16:00, Северный, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически