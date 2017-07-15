«Крыльев Советов» не смогли переиграть «Олимпиец» во 2-м туре первенства ФНЛ

Футболисты «Крыльев Советов» сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем» в матче второго тура первенства ФНЛ.

Встреча, прошедшая в Дзержинске, завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Крылья Советов» набрали четыре очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Олимпиец», имея в активе два очка, находится на 12-м месте.

В следующем туре 22 июля «Крылья Советов» на своем поле примут курский «Авангард». В тот же день «Олимпиец» в гостях встретится с «Томью».