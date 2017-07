Винус Уильямс: Я отдала все силы в финале, но Мугуруса сыграла на невероятном уровне (видео)

37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала свое поражение в финале Уимблдона-2017 от испанки Гарбинье Мугурусы.

- Сегодня я отдала на корте все силы, но Мугуруса сыграла на невероятном уровне. Поздравляю Гарбинье, это потрясающее достижение. Скучаю ли я по Серене? Конечно, мне очень не хватало ее поддержки здесь, в Лондоне.

Всегда есть то, чему нас учат матчи, которые мы выигрываем, равно и те встречи, которые заканчиваются поражениями. Думаю, мне есть что почерпнуть из того, что произошло сегодня, - заявила Винус.

"There's always something to learn from the matches you win and the ones you don't. There's something for me to learn from this"



