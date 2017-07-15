Словенец Мохович вошел в тренерский штаб «Адмирала»

Словенский специалист Клемен Мохорич вошел в тренерский штаб «Адмрала» и будет отвечать за работу с вратарями, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Мохорич много лет выступал за «Олимпию» из Любляны, в сезоне-2002/03 играл за белорусский «Керамин».

После завершения игровой карьеры работал с вратарями в таких клубах КХЛ, как «Медвешчак» и «Слован».