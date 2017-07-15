«Авангард» вырвал победу у «Тамбова» в матче первенства ФНЛ

Футболисты курского «Авангарда» на своем поле обыграли «Тамбов» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.

Счет на 6-й минуте встречи открыл полузащитник хозяев Равиль Нетфуллин. На 71-й минуте полузащитник тамбовской команды Алексей Скворцов сравнял счет. Однако в концовке матча защитник «Авангарда» Денис Войнов вновь вывел свою команду вперед.

Отметим, что на 90-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Тамбова» Алексей Михалев.

После этой игры «Авангард» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. «Тамбов», не имея набранных очков, занимает 18-е место.

В следующем туре 22 июля «Авангард» в гостях сыграет с «Крыльями Советов». В тот же день «Тамбов» на своем поле примет «Спартак-2».