«Спартак-2» переиграл «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛ
Футболисты «Спартака-2» на своем поле переиграли «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 55-й минуте забил нападающий красно-белых Фэшн Сакала.
После этой игры «Спартак-2» набрал шесть очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, занимает 11-е место.
В следующем туре 22 июля «Спартак-2» в гостях сыграет с «Тамбовом». В тот же день «Оренбург» на своем поле примет «Балтику».
Матч
Спартак-2 - Оренбург - 1:0 (0:0)
Голы
Сакала 55 (1:0).
Состав
Спартак-2: Максименко, Мамин, Рассказов, Щербаков, Шанбиев, Лихачёв, Пантелеев, Леонтьев, Самбу, Руденко, Сакала
Оренбург: Руденко, Осипов, Царикаев, Андреев, Малых, Померко, Георгиев, Ефремов, Дзахов, Серченков, Дюриш
Место и дата
15 июля 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция