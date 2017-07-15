«Спартак-2» переиграл «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛ

Футболисты «Спартака-2» на своем поле переиграли «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 55-й минуте забил нападающий красно-белых Фэшн Сакала.

После этой игры «Спартак-2» набрал шесть очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, занимает 11-е место.

В следующем туре 22 июля «Спартак-2» в гостях сыграет с «Тамбовом». В тот же день «Оренбург» на своем поле примет «Балтику».