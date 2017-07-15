«Челси» подписал полузащитника «Монако» Бакайоко (фото)
Источник: ФК «Челси»Комментарии
«Челси» подписал контракт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко, ранее выступавшим за «Монако».
Соглашение с 22-летним французом рассчитано на пять лет, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Сумма сделки не разглашается, однако, по данным СМИ, она составляет около 35 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне Бакайоко провел за «Монако» 51 матч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Welcome to Chelsea, @TimoeB08!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 июля 2017 г.
👉 https://t.co/XA1aBMBFU8#BakasBlue pic.twitter.com/IlrH2bIBlC
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