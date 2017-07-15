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Форвард «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу сообщил о предложении из «Спартака»

Источник:  Presheva.comКомментарии

Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Атдхи Нухиу рассказал о том, что получил предложение от нескольких английских клубов и московского «Спартака».

- Мое будущее определится в середине августа. У меня есть варианты с «Фулхэмом», «Болтоном», а также пришло предложение от «Спартака» из Москвы. Все будет решено в середине следующего месяца, - цитирует Нухиу интернет-издание presheva.com.

В минувшем сезоне Чемпионшипа 27-летний форвард сборной Косово провел 21 встречу в составе «Шеффилда», но результативными действиями не отметился.

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