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Дзагоев - в стартовом составе ЦСКА на матч с «Анжи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Анжи» и ЦСКА, которые встретятся сегодня в Каспийске в первом туре чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, М. Фернандес, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо.

Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Макаров, Чернов, Миланов, Хосонов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибель, Афонин, Брызгалов, Гулиев, Карасев, Липартия, Маркелов, Яковлев.

Запасные: Будаков, Багаев, Кацаев, Данченко, Мамтов, Базелюк, Долгов, Дибиргаджиев.

Игра начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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