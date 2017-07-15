ЦСКА назвал даты матчей с АЕК в Лиге чемпионов
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
ЦСКА в своем официальном твиттере сообщил даты проведения матчей с греческим клубом АЕК в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
Первый матч пройдет в Афинах 25 июля, начало - в 20:30 мск.
Ответная встреча в Москве состоится 2 августа, начало - в 20:00 мск.
Наконец-то можем объявить даты матчей с АЕКом!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 июля 2017 г.
✈️ 25 июля, 20:30
🏠 2 августа, 20:00 pic.twitter.com/hNwpKHHowA
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