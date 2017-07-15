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ЦСКА назвал даты матчей с АЕК в Лиге чемпионов

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА в своем официальном твиттере сообщил даты проведения матчей с греческим клубом АЕК в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Первый матч пройдет в Афинах 25 июля, начало - в 20:30 мск.

Ответная встреча в Москве состоится 2 августа, начало - в 20:00 мск.

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