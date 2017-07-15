«Волгарь» переиграл «Ротор» в матче 2-го тура первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Волгаря» на выезде переиграли «Ротор» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.
Счет в матче на 12-й минуте открыл Роман Акбашев. «Ротор» отыгрался на 22-й минуте благодаря голу Михаила Бирюкова. Победу гостям принес гол Дмитрия Кабутова, отличившегося на 87-й минуте матча.
После этой игры «Волгарь» набрал четыре очка и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор», не имея набранных очков, занимает 19 место.
Матч
Голы
Акбашев 12 (0:1). Бирюков 22 (1:1). Кабутов 87 (1:2).
Место и дата
15 июля 17:30, Центральный, Онлайн-трансляция
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