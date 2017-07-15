Сотников выиграл 8-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков

Завершился восьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».

Россиянин преодолел дистанцию спецучастка за 3 часа 13 минут 51 секунду. Его партнер по команде Айрат Мардеев стал вторым, отстав на 1 минуту 52 секунды. Замкнул тройку лидеров чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы. Представители «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Эдуард Николаев показали 4-й и 5-й результат соответственно.

Экипаж Сотникова продолжает лидировать в общем зачете, Шибалов – второй, Коломы – третий.

Ралли-рейд «Шелковый путь»

Грузовики

Восьмой этап

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 3ч13:51

2. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:52

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +4:59

4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +7:15

5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +7:58

Общий зачет

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 23ч29:34

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +9:54

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +20:26

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +27:06

5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1ч18:48