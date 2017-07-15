Сотников выиграл 8-й этап «Шелкового пути» в классе грузовиков
Завершился восьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь»,
победителем которого в классе грузовиков стал экипаж Дмитрия Сотникова,
представляющего команду «КАМАЗ-мастер».
Россиянин преодолел дистанцию спецучастка за 3 часа 13 минут
51 секунду. Его партнер по команде Айрат Мардеев стал вторым, отстав на 1
минуту 52 секунды. Замкнул тройку лидеров чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы.
Представители «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов и Эдуард Николаев показали 4-й и 5-й
результат соответственно.
Экипаж Сотникова продолжает лидировать в общем зачете,
Шибалов – второй, Коломы – третий.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
Грузовики
Восьмой этап
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 3ч13:51
2. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:52
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +4:59
4. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +7:15
5. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +7:58
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 23ч29:34
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +9:54
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +20:26
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +27:06
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1ч18:48