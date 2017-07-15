«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в матче 2-го тура первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Балтики» не смогли переиграть «Сибирь» в матче второго тура первенства ФНЛ.
Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Балтика» и завершилась со счётом 0:0.
Отметим, что на 59-й минуте с поля был удален нападающий калининградской команды Александр Касьян.
После этой игры «Балтика» набрала четыре очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь», имея в активе одно очко, находится на 15-м месте.
В третьем туре 22 июля «Балтика» в гостях сыграет с «Оренбургом». В тот же день «Сибирь» на своем поле встретится с «Енисеем».
Матч
Место и дата
15 июля 18:00, Балтика, Онлайн-трансляция
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