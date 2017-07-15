«Факел» сыграл вничью с «Шинником» в матче 2-го тура первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Факела» не смогли переиграть «Шинник» в матче второго тура первенства ФНЛ.
Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 2:2.
В составе «Факела» голами отличились Дмитрий Каюмов и Артем Сердюк. У ярославцев отличились Михаил Земсков и Эдуард Булия.
Отметим, что в первом тайме встреча приостанавливалась на несколько минут из-за сильного града.
После этой игры «Шинник» набрал четыре очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Факел», имея в активе два очка, находится на 13-м месте.
Матч
Голы
Каюмов 4 (1:0). Сердюк 45 (2:0). Земсков 45 (2:1). Булия 57 (2:2).
Место и дата
15 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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