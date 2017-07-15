Дмитрий Сотников: Если бы было жарче, все могло бы быть намного хуже

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял первое место.

«Сегодня было не так уж жарко, если бы было жарче, все могло бы быть намного хуже. Старались достаточно ровненько проехать, но в конце немного потеряли, был небольшой сбой с двигателем, поэтому пришлось остановиться, перезапуститься.

Концовка немного смазанная получилась. Старались работать четко, сделать упор на навигацию, аккуратность и техничность прохождения. Вроде бы получилось. Концовка была непростая, вроде бы жесткая, но очень извилистая», - приводит слова Сотникова официальный сайт «Шелкового пути».