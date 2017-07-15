«Тосно» и «Уфа» установили антирекорд посещаемости «Петровского»
На матче 1-го тура чемпионата Росси «Тосно» - «Уфа» был установлен антирекорд посещаемости стадиона «Петровский».
На встрече команд присутствовали 4053 болельщика.
Предыдущий антирекорд принадлежал матчу между «Зенитом» и «Текстильщиком» в 1996-м, когда «Петровский» посетили пять тысяч человек.
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.
Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».
«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения
Матч
Голы
Сысуев 65 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Галиулин, Заболотный, Марков (Роша, 66), Мелкадзе
Уфа: Беленов, Сухов, Живоглядов, Табидзе, Патрашко, Аликин, Засеев (Зубарев, 75), Игбун, Обляков (Сысуев, 64), Пауревич, Фатай (Безденежных, 90)
Предупреждения:
Дугалич, 82 - Аликин, 80; Живоглядов, 85
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 июля 17:30, Петровский, Онлайн-трансляция