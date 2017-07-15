«Тосно» и «Уфа» установили антирекорд посещаемости «Петровского»

На матче 1-го тура чемпионата Росси «Тосно» - «Уфа» был установлен антирекорд посещаемости стадиона «Петровский».

На встрече команд присутствовали 4053 болельщика.

Предыдущий антирекорд принадлежал матчу между «Зенитом» и «Текстильщиком» в 1996-м, когда «Петровский» посетили пять тысяч человек.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» проиграл «Уфе» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе гостей на 65-й минуте забил Дмитрий Сысуев, минутой ранее выйдя на замену.

Следующий матч в РФПЛ клуб из Ленинградской области сыграет 22 июля в гостях против «Краснодара», уфимский клуб на следующий день дома встретится со «Спартаком».

«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения

