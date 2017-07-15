Айрат Мардеев: Сегодня было много бездорожья, вязкого грунта и кочек на разгонах
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал
результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого
россиянин занял второе место.
«Все хорошо, сегодня было много бездорожья, вязкого грунта,
много кочек на разгонах, нужно выбирать правильную траекторию – настоящий
ралли-рейд!
Мы хорошо стартовали, догнали Антона Шибалова. Немного не
хватало тормозов, в этом небольшой минус коробки-автомат. Пока привыкаем,
настраиваемся», - приводит слова Мардеева официальный сайт «Шелкового пути».
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