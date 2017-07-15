Айрат Мардеев: Сегодня было много бездорожья, вязкого грунта и кочек на разгонах

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял второе место.

«Все хорошо, сегодня было много бездорожья, вязкого грунта, много кочек на разгонах, нужно выбирать правильную траекторию – настоящий ралли-рейд!

Мы хорошо стартовали, догнали Антона Шибалова. Немного не хватало тормозов, в этом небольшой минус коробки-автомат. Пока привыкаем, настраиваемся», - приводит слова Мардеева официальный сайт «Шелкового пути».