«Химки» на выезде переиграли «Кубань» в матче 2-го тура первенства ФНЛ

Футболисты «Химок» в гостях переиграли «Кубань» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте встречи забил нападающий гостей Илья Кузьмичев.

После этой игры «Химки» набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу ФНЛ, опережая «Спартак-2» по разнице мячей. «Кубань», имея в активе три очка, находится на восьмом месте.

В следующем туре 22 июля «Кубань» в гостях встретится с «Волгарем». В тот же день «Химки» на своем поле примут «Луч-Энергию».