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«Химки» на выезде переиграли «Кубань» в матче 2-го тура первенства ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Химок» в гостях переиграли «Кубань» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте встречи забил нападающий гостей Илья Кузьмичев.

После этой игры «Химки» набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу ФНЛ, опережая «Спартак-2» по разнице мячей. «Кубань», имея в активе три очка, находится на восьмом месте.

В следующем туре 22 июля «Кубань» в гостях встретится с «Волгарем». В тот же день «Химки» на своем поле примут «Луч-Энергию».

Матч

Кубань - Химки - 0:1 (0:0)

Голы

Кузьмичёв 53 (0:1).

Место и дата

15 июля 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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