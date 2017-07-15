«Химки» на выезде переиграли «Кубань» в матче 2-го тура первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Химок» в гостях переиграли «Кубань» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.
Единственный мяч на 53-й минуте встречи забил нападающий гостей Илья Кузьмичев.
После этой игры «Химки» набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу ФНЛ, опережая «Спартак-2» по разнице мячей. «Кубань», имея в активе три очка, находится на восьмом месте.
В следующем туре 22 июля «Кубань» в гостях встретится с «Волгарем». В тот же день «Химки» на своем поле примут «Луч-Энергию».
Матч
Голы
Кузьмичёв 53 (0:1).
Место и дата
15 июля 19:00, Кубань, Онлайн-трансляция
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