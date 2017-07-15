Дмитрий Гунько: Могли снять вопрос о победителе задолго до финального свистка
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0).
- Поздравляю ребят с победой. Сегодня они показали неплохой футбол. Конечно, не обошлось без ошибок, особенно в завершающей стадии атак. Во втором тайме можно было снять вопрос о победителе задолго до финального свистка. Однако напомню: молодые футболисты еще учатся. Понятно, что иногда мы уступали в единоборствах, особенно верховых. Но главное, что ребята выполнили план на игру: старались держать мяч внизу. Нам пришлось непросто, так как Пантелеев и Шанбиев получили повреждения, и пришлось делать незапланированные замены. Рад, что игроки проявили характер, - передает слова Гунько официальный сайт красно-белых.
В следующем туре 22 июля «Спартак-2» в гостях сыграет с «Тамбовом». В тот же день «Оренбург» на своем поле примет «Балтику».
Матч
Спартак-2 - Оренбург - 1:0 (0:0)
Голы
Сакала 55 (1:0).
Состав
Спартак-2: Максименко, Мамин, Рассказов, Щербаков, Шанбиев, Лихачёв, Пантелеев, Леонтьев, Самбу, Руденко, Сакала
Оренбург: Руденко, Осипов, Царикаев, Андреев, Малых, Померко, Георгиев, Ефремов, Дзахов, Серченков, Дюриш
Место и дата
15 июля 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция