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Дмитрий Гунько: Могли снять вопрос о победителе задолго до финального свистка

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0).

- Поздравляю ребят с победой. Сегодня они показали неплохой футбол. Конечно, не обошлось без ошибок, особенно в завершающей стадии атак. Во втором тайме можно было снять вопрос о победителе задолго до финального свистка. Однако напомню: молодые футболисты еще учатся. Понятно, что иногда мы уступали в единоборствах, особенно верховых. Но главное, что ребята выполнили план на игру: старались держать мяч внизу. Нам пришлось непросто, так как Пантелеев и Шанбиев получили повреждения, и пришлось делать незапланированные замены. Рад, что игроки проявили характер, - передает слова Гунько официальный сайт красно-белых.

В следующем туре 22 июля «Спартак-2» в гостях сыграет с «Тамбовом». В тот же день «Оренбург» на своем поле примет «Балтику».

Матч

Спартак-2 - Оренбург - 1:0 (0:0)

Голы

Сакала 55 (1:0).

Состав

Спартак-2: Максименко, Мамин, Рассказов, Щербаков, Шанбиев, Лихачёв, Пантелеев, Леонтьев, Самбу, Руденко, Сакала

Оренбург: Руденко, Осипов, Царикаев, Андреев, Малых, Померко, Георгиев, Ефремов, Дзахов, Серченков, Дюриш

Место и дата

15 июля 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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