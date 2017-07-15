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Льюис Хэмилтон: Команда отработала просто прекрасно

Источник:  F1news.ruКомментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации домашнего этапа Формулы-1.

«Невероятные ощущения, особенно когда ты чувствуешь такую поддержку по всей трассе! Мы всегда пытаемся последний быстрый круг проехать лучше всех предыдущих, и мне действительно нужно было проехать его идеально, ведь в Австрии поул завоевать не удалось. Так что хочется сказать спасибо болельщикам, надеюсь, вам все понравилось!

Мне вообще нравится пилотировать на подсыхающей трассе, и сегодня в Сильверстоуне типично британская погода, а мы все учились гоняться в таких условиях, так что мне было вполне комфортно. Кроме того, команда отработала просто прекрасно», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru. 

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