Льюис Хэмилтон: Команда отработала просто прекрасно
Источник: F1news.ruКомментарии
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился
впечатлениями от победы в квалификации домашнего этапа Формулы-1.
«Невероятные ощущения, особенно когда ты чувствуешь такую
поддержку по всей трассе! Мы всегда пытаемся последний быстрый круг проехать
лучше всех предыдущих, и мне действительно нужно было проехать его идеально,
ведь в Австрии поул завоевать не удалось. Так что хочется сказать спасибо
болельщикам, надеюсь, вам все понравилось!
Мне вообще нравится пилотировать на подсыхающей трассе, и сегодня в Сильверстоуне типично британская погода, а мы все учились гоняться в таких условиях, так что мне было вполне комфортно. Кроме того, команда отработала просто прекрасно», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.
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