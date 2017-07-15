Даниил Квят: В таких сложных условиях 12-е место – наш максимум

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой россиянин занял 12-е место.

«Несмотря на то, что я не очень хорошо чувствовал машину утром, в квалификации ситуация улучшилась. В таких сложных условиях 12-е место – наш максимум.

Возможно, я бы смог проехать круг на 0,2 секунды быстрее, но в условиях подсыхающей трассы нужно проявлять особую осторожность. Если дождь пойдет и в гонке, нам необходимо будет воспользоваться шансами и набрать очки», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.

Напомним, победителем квалификации стал британец из «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Второй результат показал Кими Райкконен («Феррари»), его партнер по команде Себастьян Феттель замкнул тройку лидеров.