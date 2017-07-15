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Промес стал самым бьющим игроком матча «Спартак» – «Локомотив»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче за Суперкубок России «Спартак» в дополнительное время обыграл «Локомотив» – 2:1.

По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Промес – 9 ударов (3 в створ). Наибольшее количество передач сделали Алексей Миранчук и Фернандо – по 71. Спартаковец был точнее – 88% против 79%. В единоборства чаще всех вступал Ари – 43 (выиграл 16%). В обводку чаще всех шли Фернандеш, Попов и Адриано – по 7 раз.

«Спартак», Безбородов и жестокий Палыч. Колонка Михаила Борзыкина

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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