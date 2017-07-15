Промес стал самым бьющим игроком матча «Спартак» – «Локомотив»
Вчера в матче за Суперкубок России «Спартак» в дополнительное время обыграл «Локомотив» – 2:1.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Промес – 9 ударов (3 в створ). Наибольшее количество передач сделали Алексей Миранчук и Фернандо – по 71. Спартаковец был точнее – 88% против 79%. В единоборства чаще всех вступал Ари – 43 (выиграл 16%). В обводку чаще всех шли Фернандеш, Попов и Адриано – по 7 раз.
«Спартак», Безбородов и жестокий Палыч. Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция