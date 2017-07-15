Сборная Англии победила Португалию в финале чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На прошедшем в Грузии чемпионате Европы по футболу среди игроков не старше 19 лет сборная Англии в финале переиграла Португалию со счетом 2:1.
В составе англичан голами отметились Исах Сулиман и Лукас Немча. Защитник сборной Англии Дуджон Стерлинг записал на свой счет автогол.
Отметим, что на 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник английской команды Тайо Эдун.
Футбол
Чемпионат Европы. U19
Тбилиси (Грузия)
Португалия — Англия — 1:2
Голы: 0:1 — Сулиман, 50; 1:1 — Стерлинг, 56 (автогол); 1:2 — Нмеча, 68
Удаления: нет — Эдун, 86
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