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Дуэт Захаров - Кузнецов завоевал золото ЧМ по прыжкам в воду с трамплина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские спортсмены Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали чемпионат мира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Российский дуэт набрал 450,30 балла по итогам соревнований.  Второе место заняли китайцы Се Сыи и Цао Юань (443,40), бронзу взяли украинцы Олег Колодий и Илья Кваша (429,99).

Стоит отметить, что для обоих россиян это золото стало первым, завоеванным на чемпионатах мира.

Напомним, чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в венгерском Будапеште и продлится до 30 июля. 

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