Дуэт Захаров - Кузнецов завоевал золото ЧМ по прыжкам в воду с трамплина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские спортсмены Илья
Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золотые медали чемпионат мира по прыжкам в
воду с трехметрового трамплина.
Российский дуэт набрал 450,30
балла по итогам соревнований. Второе
место заняли китайцы Се Сыи и Цао Юань (443,40), бронзу взяли украинцы Олег
Колодий и Илья Кваша (429,99).
Стоит отметить, что для обоих россиян это золото стало первым, завоеванным на чемпионатах мира.
Напомним, чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в венгерском Будапеште и продлится до 30 июля.
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