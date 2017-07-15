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«Анжи» забил 300-й гол в высшем российском дивизионе

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мяч Ивана Маркелова в ворота ЦСКА стал для «Анжи» 300-м в высшем дивизионе чемпионатов России. И первым для самого форварда в Премьер-лиге. Маркелов забил в пятом матче: в прошлом сезоне он отыграл 4 встречи за «Оренбург».

Впервые махачкалинцы отличились в своем втором поединке: 8 апреля 2000 года дома с «Ростсельмашем» на 74-й минуте победный гол забил югослав Предраг Ранджелович (1:0). 100-го мяча «Анжи» пришлось ждать 10 лет. 11 апреля 2010 года махачкалинцы в гостях обыграли «Сибирь» (4:2), а первый юбилейный мяч клуба на свой счет записал чех Ян Голенда, удар которого также принес команде победу (счет стал 3:0). Наконец, 200-й гол «Анжи» забил в ворота «Спартака» в домашней игре 20 октября 2012 года: на 64-й минуте ивуариец Ласина Траоре сравнял счет. А уже на 4-й добавленной к основному времени хозяева добились победы (2:1) благодаря автоголу защитника красно-белых Хуана Мануэля Инсаурральде.

Всего же «Анжи» стал 17-м клубом, которому покорился рубеж в 300 мячей.

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