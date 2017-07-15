ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» в матче первого тура чемпионата России
В рамках первого тура чемпионата
России ЦСКА на выезде обыграл «Анжи» со счетом 3:1.
Счет в матче на 21-й минуте
первого тайма открыл Виктор Васин, забивший с передачи Витиньо. На 49-й минуте
Александр Головин удвоил преимущество армейцев. Форвард «Анжи» Иван Маркелов на
64-й минуте сократил отставание от московского клуба.
Точку в матче поставил
полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, реализовавший пенальти на 79-й минуте.
Таким образом, ЦСКА с тремя
очками поднялся на первое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на
последней строчке.
В следующем туре футболисты ЦСКА
22 июля дома сыграют с «Локомотивом», а команда из Махачкалы днем ранее встретится
с «Амкаром».
РФПЛ
1-й тур
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция