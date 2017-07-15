ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» в матче первого тура чемпионата России

В рамках первого тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

Счет в матче на 21-й минуте первого тайма открыл Виктор Васин, забивший с передачи Витиньо. На 49-й минуте Александр Головин удвоил преимущество армейцев. Форвард «Анжи» Иван Маркелов на 64-й минуте сократил отставание от московского клуба.

Точку в матче поставил полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, реализовавший пенальти на 79-й минуте.

Таким образом, ЦСКА с тремя очками поднялся на первое место в турнирной таблице, а «Анжи» расположился на последней строчке.

В следующем туре футболисты ЦСКА 22 июля дома сыграют с «Локомотивом», а команда из Махачкалы днем ранее встретится с «Амкаром».

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