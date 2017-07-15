Волейболистки сборной России одержали вторую победу на мировом Гран-при
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Бельгии в матче второго игрового уикенда интерконтинентального раунда мирового Гран-при.
Встреча, прошедшая в субботу, 15 июля, в Калининграде, завершилась победой российских волейболисток со счетом 3 : 0 (26:24, 25:14, 25:22).
Отметим, что в первом матче второго игрового уикенда команда Владимира Кузюткина переиграла сборную Доминиканской Республики со счетом 3-1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14).
В следующем матче, который состоится 16 июля, российская команда сыграет против сборной Нидерландов.
Добавим, что на старте Гран-при российская сборная проиграла
в трех матчах: командам США (2-3), Китая (2-3) и Италии (2-3).
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