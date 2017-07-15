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Дмитрий Тарасов: Адриано сыграл грубовато, можно сказать, не по-футбольному

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал столкновение с форвардом «Спартака» (1:2) Луисом Адриано в матче за Суперкубок России.

«Думаю, там все очевидно - это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному.

Знаю, что иногда могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем.

Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что Адриано дадут красную карточку», - приводит слова Тарасова ТАСС.

Напомним, «Спартак» обыграл «Локомотив» и впервые в истории стал обладателем Суперкубка России.

Матч

Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)

Голы

Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари

Предупреждения:

Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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