Дмитрий Тарасов: Адриано сыграл грубовато, можно сказать, не по-футбольному
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий
Тарасов прокомментировал столкновение с форвардом «Спартака» (1:2) Луисом
Адриано в матче за Суперкубок России.
«Думаю, там все очевидно -
это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного
грубовато, можно сказать, не по-футбольному.
Знаю, что иногда могу сыграть
жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что
играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел
поставить корпус, но получил удар локтем.
Только слепой не увидит, что
нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого
последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил,
потому что был уверен, что Адриано дадут красную карточку», - приводит слова
Тарасова ТАСС.
Напомним, «Спартак» обыграл «Локомотив» и впервые в истории стал обладателем Суперкубка России.
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция