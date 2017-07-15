Дмитрий Тарасов: Адриано сыграл грубовато, можно сказать, не по-футбольному

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал столкновение с форвардом «Спартака» (1:2) Луисом Адриано в матче за Суперкубок России.

«Думаю, там все очевидно - это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному.

Знаю, что иногда могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем.

Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что Адриано дадут красную карточку», - приводит слова Тарасова ТАСС.

Напомним, «Спартак» обыграл «Локомотив» и впервые в истории стал обладателем Суперкубка России.