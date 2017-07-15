Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Зенит
Футбол  Рубин- : -Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Ахмат- : -Амкар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Футболисты «Челси» забили 8 мячей в ворота «Фулхэма», Виллиан оформил хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Челси» забили 8 мячей в ворота «Фулхэма», Виллиан оформил хет-трик
Фото: Gettyimages.ru

В рамках контрольной встречи футболисты «Челси» обыграли «Фулхэм» со счетом 8:2.

В составе победителей хет-трик оформил экс-игрок «Анжи» Виллиан, по два мяча забили Лоик Реми и Миши Батшуайи. Защитник синих Сесар Аспиликуэта забил в свои и в чужи ворота, также в составе «дачников» отличился Стефан Йохансен.

Напомним, в первом туре АПЛ «Челси» 12 августа сыграет с командой «Бернли», а «Фулхэм» в рамках первого тура чемпионшипа 5 августа примет «Норвич».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слуцкий исполнил перед игроками «Халл Сити» песню «Катюша»Во время знакомства с футболистами главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий исполнил перед игроками команды песню «Катюша».«Халл Сити» проиграл в первом матче под руководством СлуцкогоФутболисты «Халл Сити» уступили «Оксфорд Юнайтед», выступающему в третьем по силе английском дивизионе, со счетом 1:2.Форвард «Шеффилд Уэнсдей» Нухиу сообщил о предложении из «Спартака»Нападающий «Шеффилд Уэнсдей» Атдхи Нухиу рассказал о том, что получил предложение от нескольких английских клубов и московского «Спартака».«Челси» подписал полузащитника «Монако» Бакайоко (фото)«Челси» подписал контракт с полузащитником Тьемуэ Бакайоко, ранее выступавшим за «Монако».Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководствомГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от первого контрольного матча команды.«Манчестер Юнайтед»: Забудьте про Мэйвезера и Макгрегора, настоящая битва - только у нас (видео)Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала видео шуточного поединка между вратарем команды Жоэлом Перейрой и нападающим Антони Марсьялем.В Англии предъявили обвинения съевшему пирог во время матча вратарюВ результате FA открыла расследование произошедшего, а «Саттон» разорвал контракт с Шоу. Позднее ему предложили должность дегустатора пирогов в сети супермаркетов Morrisons.Арсен Венгер: Санчес останется в «Арсенале»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что форвард сборной Чили Алексис Санчес продолжит карьеру в его команде.Войцех Щесны станет вратарем «Ювентуса»Польский голкипер Войцех Щесны продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Sky Sport Italia.Голкипер «МЮ» Джонстон вновь арендован «Астон Виллой»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сэм Джонстон на правах аренды перешел в «Астон Виллу», сообщает официальный сайт «львов».Защитник «Тоттенхэма» Уокер перешел в Манчестер Сити» (фото)«Манчестер Сити» подписал контракт с защитником Кайлом Уокером, ранее выступавшим за «Тоттенхэм».«Реал» не оставляет попыток пригласить Де Хеа, клуб готовит новое предложение для «МЮ»Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую линию. Об этом сообщает ESPN FC.Ибрагимович ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович намерен перебраться в MLS. Об этом сообщает Mirror.Эйден Макгиди стал игроком «Сандерленда» (видео)Бывший полузащитник «Спартака» 31-летний ирландец Эйден Макгиди заключил контракт с английским «Сандерлендом».Леонид Слуцкий: В «Халл Сити» нет пассажиров, здесь только серьезные футболистыГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий доволен уровнем игроков в своей команде.Уокер близок к переходу из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»Защитник сборной Англии Кайл Уокер перейдет из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» за 50 миллионов фунтов стерлингов. Об этом информирует The Telegraph.Ляказетт забил первый гол за «Арсенал» (видео)Сегодня, 13 июля, лондонский «Арсенал» в рамках предсезонного турне по Австралии обыграл «Сидней» со счетом 2:0.«МЮ» отказался от услуг Дайера и сосредоточился на трансфере НаингголанаРуководство «Манчестер Юнайтед» понимает, что «Тоттенхэм» ни при каких условиях не отпустит полузащитника сборной Англии Эрика Дайера.Аспиликуэта стал главной трансферной целью «Барселоны»Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в испанскую примеру этим летом.Развести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезоньяРазвести «Милан». «Ювентус» готовит самый хитрый трансфер межсезоньяНакануне итальянские СМИ ошарашили весь футбольный мир, сообщив, что защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение покинуть клуб.
Футбол
ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» в матче первого тура чемпионата России
Прыжки в воду
Дуэт Захаров - Кузнецов завоевал золото ЧМ по прыжкам в воду с трамплина
Формула-1
Даниил Квят: В таких сложных условиях 12-е место – наш максимум
Футбол
«Химки» на выезде переиграли «Кубань» в матче 2-го тура первенства ФНЛ
все новости
Фулхэм
Фулхэмкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Виллиан
Виллианвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости