Футболисты «Челси» забили 8 мячей в ворота «Фулхэма», Виллиан оформил хет-трик

В рамках контрольной встречи футболисты «Челси» обыграли «Фулхэм» со счетом 8:2.

В составе победителей хет-трик оформил экс-игрок «Анжи» Виллиан, по два мяча забили Лоик Реми и Миши Батшуайи. Защитник синих Сесар Аспиликуэта забил в свои и в чужи ворота, также в составе «дачников» отличился Стефан Йохансен.

Напомним, в первом туре АПЛ «Челси» 12 августа сыграет с командой «Бернли», а «Фулхэм» в рамках первого тура чемпионшипа 5 августа примет «Норвич».