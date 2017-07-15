Футболисты «Челси» забили 8 мячей в ворота «Фулхэма», Виллиан оформил хет-трик
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фото: Gettyimages.ru
В рамках контрольной встречи
футболисты «Челси» обыграли «Фулхэм» со счетом 8:2.
В составе победителей хет-трик
оформил экс-игрок «Анжи» Виллиан, по два мяча забили Лоик Реми и Миши Батшуайи.
Защитник синих Сесар Аспиликуэта забил в свои и в чужи ворота, также в составе «дачников»
отличился Стефан Йохансен.
Напомним, в первом туре АПЛ «Челси»
12 августа сыграет с командой «Бернли», а «Фулхэм» в рамках первого тура
чемпионшипа 5 августа примет «Норвич».
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