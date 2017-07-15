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«Халл Сити» проиграл в первом матче под руководством Слуцкого

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Халл Сити» уступили «Оксфорд Юнайтед», выступающему в третьем по силе английском дивизионе, со счетом 1:2.

У «Оксфорда» дублем отметился нападающий Уэс Томас. В составе «Халла» отличился нападающий Адам Диоманде.

Отметим, что этот матч стал дебютным для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве наставника «Халла».

В следующем контрольном матче «Халл» встретится с «Бристоль Роверс». Встреча состоится 18 июля.

«Халл Сити» - «Оксфорд Юнайтед» - 1:2
Голы: Томас, 32 (0:1); Томас, 52 (0:2); Диоманде, 75 (1:2).

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