«Халл Сити» проиграл в первом матче под руководством Слуцкого
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Халл Сити» уступили «Оксфорд Юнайтед», выступающему в третьем по силе английском дивизионе, со счетом 1:2.
У «Оксфорда» дублем отметился нападающий Уэс Томас. В составе «Халла» отличился нападающий Адам Диоманде.
Отметим, что этот матч стал дебютным для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве наставника «Халла».
В следующем контрольном матче «Халл» встретится с
«Бристоль Роверс». Встреча состоится 18 июля.
«Халл Сити» - «Оксфорд Юнайтед» - 1:2
Голы: Томас, 32 (0:1); Томас, 52 (0:2); Диоманде, 75 (1:2).
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