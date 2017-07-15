Сумма отступных в контракте новичка «Реала» Себальоса составит 500 млн евро
Источник: ASКомментарии
Новичок «Реала» Дани Себальос
будет представлен в качестве игрока мадридского клуба 20 июля, а сумма
отступных в его контракте составит 500 миллионов евро, сообщает AS.
По информации издания, такой
суммой «сливочные» хотят отпугнуть другие клубы, которые интересуются игроком.
20-летний полузащитник с 2011
года выступал за «Бетис», за который сыграл 105 матчей и забил семь мячей.
Напомним, за Себальоса «Реал»
заплатил клубу из Севильи порядка 15 миллионов евро.
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