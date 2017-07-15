Сумма отступных в контракте новичка «Реала» Себальоса составит 500 млн евро

Новичок «Реала» Дани Себальос будет представлен в качестве игрока мадридского клуба 20 июля, а сумма отступных в его контракте составит 500 миллионов евро, сообщает AS.

По информации издания, такой суммой «сливочные» хотят отпугнуть другие клубы, которые интересуются игроком.

20-летний полузащитник с 2011 года выступал за «Бетис», за который сыграл 105 матчей и забил семь мячей.

Напомним, за Себальоса «Реал» заплатил клубу из Севильи порядка 15 миллионов евро.