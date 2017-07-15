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Слуцкий исполнил перед игроками «Халл Сити» песню «Катюша»

Источник:  InstagramКомментарии

Во время знакомства с футболистами главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий исполнил перед игроками команды песню «Катюша».

Видеозапись с поющим тренером в своем аккаунте в сети Instagram опубликовал польский нападающий команды Камил Гросицки.

Напомним, бывший наставник ЦСКА и сборной России был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня. В первом туре чемпионшипа-2017/18 «тигры» сыграют с бирмингемской «Астон Виллой».

Сейчас подопечные Леонида Слуцкого проводят тренировочный сбор в Португалии. Он продлится до 23 июля. 

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