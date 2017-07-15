Слуцкий исполнил перед игроками «Халл Сити» песню «Катюша»
Источник: InstagramКомментарии
Во время знакомства с футболистами главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий исполнил перед игроками команды песню «Катюша».
Видеозапись с поющим тренером в своем аккаунте в сети Instagram опубликовал польский нападающий команды Камил Гросицки.
Посмотрите обязательно. Слуцкий во время знакомства с командой в БАНАН поёт "Катюшу". Шикарно. pic.twitter.com/j2jbHHdW62— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 июля 2017 г.
Напомним, бывший наставник ЦСКА и сборной России был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня. В первом туре чемпионшипа-2017/18 «тигры» сыграют с бирмингемской «Астон Виллой».
Сейчас подопечные Леонида Слуцкого проводят тренировочный сбор в Португалии. Он продлится до 23 июля.
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