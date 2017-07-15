Виктор Гончаренко: Чувствовался хороший градус игры
Главный тренер ЦСКА Виктор
Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (3:1) в первом туре
чемпионата России.
«Чувствовался хороший градус
игры. Когда счет стал 2:1, «Анжи» вернулся в игру. При 2:0 мы хорошо
контролировали мяч, создавали моменты.
Достаточно качественный футбол для первого тура, такие матчи нравятся болельщикам», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция