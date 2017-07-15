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Виктор Гончаренко: Чувствовался хороший градус игры

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (3:1) в первом туре чемпионата России.

«Чувствовался хороший градус игры. Когда счет стал 2:1, «Анжи» вернулся в игру. При 2:0 мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты.

Достаточно качественный футбол для первого тура, такие матчи нравятся болельщикам», - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Матч

Анжи - ЦСКА - 1:3 (0:1)

Голы

Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)

Предупреждения:

Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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