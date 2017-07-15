Владимир Кузюткин: Сегодня тоже были глупые ошибки, за которые девочкам досталось

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин поделился впечатлениями от победы над командой Бельгии (3:0) в матче второго игрового уик-энда Мирового Гран-при.

«Радуюсь, когда команда показывает красивую и организованную игру. Когда все стоят на местах, борются за каждый мяч - это и есть красивая организованная игра.

Сегодня тоже были глупые ошибки, за которые девочкам досталось. Для меня организация игры, взаимодействия, подстраховки, защиты очень важна, на это уходит много времени, но это потом дает свои плоды», - цитирует Кузюткина «Р-Спорт».