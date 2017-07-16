Артем Ребров: Я горд быть частью этой команды, этого клуба
Голкипер «Спартака» Артем Ребров
поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок
России.
«Думаю, после вчерашней игры за
Суперкубок России, выставив это фото можно смело и с чувством выполненного
долга перевернуть страницу с главой под названием «красно-белый чемпионат
сезона 2016-17 года». Очень круто что 2 кубка из 3 в прошедшем сезоне
наши.
Безумно рад за нашу торсиду,
столько лет не оставлявшую команду в разных ситуациях и поддерживавшую нас по
всему миру и наконец-то дождавшихся, разделив с командой радость Победы на
лучшем стадионе страны. Рад за руководство клуба, так много сделавшему и
создававшему многие годы все условия для команды. И вот результат пришел. Рад
за команду с тренерским штабом, который смог сделать из хороших футболистов
команду ЧЕМПИОНОВ. Менее чем за год перевернув мнение о себе у окружающих.
Показав, что в этой команде не просто футболисты, а настоящие мужики, которые
могут вырывать игры на характере и готовы умирать на поле за ромбик, за партнера,
за команду, за клуб.
Да, спартаковцы, я горд быть частью этой команды, этого клуба. НО...страница перевернута и впереди нас ждет все с чистого листа. И какое название будет у следующей главы нашей истории зависит только от нас. Всех с окончанием сезона 2016-17 и началом сезона 2017-18. Увидимся на стадионах», - написал Ребров в инстаграме.
Думаю, после вчерашней игры за Суперкубок России, выставив это фото можно смело и с чувством выполненного долга перевернуть страницу с главой под названием "красно-белый чемпионат сезона 2016-17 года". Очень круто что 2 🏆🏆из 3 в прошедшем сезоне наши. Безумно рад за нашу торсиду, столько лет не оставлявшую команду в разных ситуациях и поддерживавшую нас по всему миру и наконец-то дождавшихся, разделив с командой радость Победы на лучшем стадионе страны @otkritiearena_official. Рад за руководство клуба, так много сделавшему и создававшему многие годы все условия для команды. И вот результат пришёл. Рад за команду с тренерским штабом, который смог сделать из хороших футболистов команду ЧЕМПИОНОВ. Менее чем за год перевернув мнение о себе у окружающих. Показав, что в этой команде не просто футболисты, а настоящие мужики, которые могут вырывать игры на характере и готовы умирать на поле за ромбик, за партнёра, за команду, за клуб. Да, спартаковцы, я горд быть частью этой команды, этого клуба. НО...страница перевёрнута и впереди нас ждёт все с чистого листа. И какое название будет у следующей главы нашей 🔴⚪️ истории зависит только от нас. Всех с окончанием сезона 2016-17 и началом сезона 2017-18⚽️⚽️⚽️Увидимся на стадионах🔴👍🏻 #МЫВСЕОДНОЙКРОВИ
Матч
Спартак - Локомотив - 2:1 (0:0)
Голы
Адриано 101 (1:0). Промес 113 (2:0). Фернандеш 116 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 91), Адриано
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Миранчук А., 103), Фернандеш, Денисов И. (Коломейцев, 111), Миранчук А., Баринов, Фарфан, Ари
Предупреждения:
Адриано, 62; Ещенко, 80; Джикия, 96; Боккетти, 115 - Пейчинович, 42; Баринов, 76
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция