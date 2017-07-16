Артем Ребров: Я горд быть частью этой команды, этого клуба

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Думаю, после вчерашней игры за Суперкубок России, выставив это фото можно смело и с чувством выполненного долга перевернуть страницу с главой под названием «красно-белый чемпионат сезона 2016-17 года». Очень круто что 2 кубка из 3 в прошедшем сезоне наши.

Безумно рад за нашу торсиду, столько лет не оставлявшую команду в разных ситуациях и поддерживавшую нас по всему миру и наконец-то дождавшихся, разделив с командой радость Победы на лучшем стадионе страны. Рад за руководство клуба, так много сделавшему и создававшему многие годы все условия для команды. И вот результат пришел. Рад за команду с тренерским штабом, который смог сделать из хороших футболистов команду ЧЕМПИОНОВ. Менее чем за год перевернув мнение о себе у окружающих. Показав, что в этой команде не просто футболисты, а настоящие мужики, которые могут вырывать игры на характере и готовы умирать на поле за ромбик, за партнера, за команду, за клуб.

Да, спартаковцы, я горд быть частью этой команды, этого клуба. НО...страница перевернута и впереди нас ждет все с чистого листа. И какое название будет у следующей главы нашей истории зависит только от нас. Всех с окончанием сезона 2016-17 и началом сезона 2017-18. Увидимся на стадионах», - написал Ребров в инстаграме.