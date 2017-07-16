Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фото: Gettyimages.ru
Российские теннисистки Елена
Веснина и Екатерина Макарова в финале Уимблдона в парном разряде обыграли дуэт
китаянки Хаочин Чань с румынкой Моникой Никулеску со счетом 6:0, 6:0.
Встреча продолжалась 54 минуты,
за это время россиянки реализовали 6 брейк-поинтов из 14. Ни у одной из пар не
было ни эйсов, ни двойных ошибок.
Макарова и Веснина впервые в
карьере выиграли Уимблдон, ранее они уже доходили вместе до финала этого
турнира в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе
(Индия).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически