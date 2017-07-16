Александр Григорян: Я вижу, что команда может играть более осмысленнее
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:3).
- Гулиева выпускал с целью иметь лишнего игрока, который владеет прекрасным дриблингом. Он должен был создавать проблемы на фланге за счет дриблинга в тех случаях, когда смешается в середину. Не получилось, потому что для него не свойственная позиция и поэтому он сыграл не продуктивно.
В первом тайме, несмотря на территориальное преимущество ЦСКА у гостей было два момента и у на с было два момента голевых. Тем не менее Маркелов сегодня вскрывал пространство за спинами Березуцких и Васина. В первом тайме было много разрезающих передач от Липартия но это не привело к результату, так как мастерство Березуцких позволяло им прочитывать эти передачи. Во втором тайме с выходом Мамтова и Кацаева наше преимущество наверно стало на постоянной основе.
Не плохо, вошел в игру Данченко. Маркелов имел шанс при выходе один на один, после которого надо смотреть повтор, нам показалось, что там был пенальти на Данченко. В конечном итоге пропустили гол после грубейшей ошибки Фибеля. Надо заметить, что Фибель не лучшие игры проводит против ЦСКА наверно это не его соперник.
В целом осталось большое неудовлетворение счетом и качеством игры. Я вижу, что команда может играть более осмысленнее. Здесь недолжно быть никакого волнения никакая ответственность никакой результат не должен влиять на качество игры. Вот с этих позиций я думаю, что мы могли бы сыграть сильнее.
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция