Александр Григорян: Я вижу, что команда может играть более осмысленнее

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:3).

- Гулиева выпускал с целью иметь лишнего игрока, который владеет прекрасным дриблингом. Он должен был создавать проблемы на фланге за счет дриблинга в тех случаях, когда смешается в середину. Не получилось, потому что для него не свойственная позиция и поэтому он сыграл не продуктивно.

В первом тайме, несмотря на территориальное преимущество ЦСКА у гостей было два момента и у на с было два момента голевых. Тем не менее Маркелов сегодня вскрывал пространство за спинами Березуцких и Васина. В первом тайме было много разрезающих передач от Липартия но это не привело к результату, так как мастерство Березуцких позволяло им прочитывать эти передачи. Во втором тайме с выходом Мамтова и Кацаева наше преимущество наверно стало на постоянной основе.

Не плохо, вошел в игру Данченко. Маркелов имел шанс при выходе один на один, после которого надо смотреть повтор, нам показалось, что там был пенальти на Данченко. В конечном итоге пропустили гол после грубейшей ошибки Фибеля. Надо заметить, что Фибель не лучшие игры проводит против ЦСКА наверно это не его соперник.

В целом осталось большое неудовлетворение счетом и качеством игры. Я вижу, что команда может играть более осмысленнее. Здесь недолжно быть никакого волнения никакая ответственность никакой результат не должен влиять на качество игры. Вот с этих позиций я думаю, что мы могли бы сыграть сильнее.