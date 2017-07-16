Кими Райкконен: Обычно в воскресенье мы более конкурентоспособны
Пилот «Феррари» Кими Райкконен
прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам
которой финн занял второе место, уступив лишь Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
«В квалификации машина вела себя лучше, чем в любой другой
сессии уик-энда, чем я очень доволен. Всегда хочется добиться как можно лучшего
результата, но сегодня он более-менее соответствует ожиданиям.
В первой сессии асфальт был скользким, но едва влажным,
поэтому промежуточная резина очень быстро изнашивалась. К счастью, я проехал
последний быстрый круг в нужный момент, и этого оказалось достаточно.
Потом трасса быстро подсыхала. Решающая попытка прошла
хорошо, хотя и в тот момент нужно было избегать влажных участков, потому
сначала я проехал осторожнее, а уже потом атаковал в полную силу.
Я доволен тем, как сегодня вела себя машина, теперь я с
нетерпением жду завтрашнего дня и надеюсь, что в гонке мы окажемся сильнее.
Обычно в воскресенье мы более конкурентоспособны», - приводит слова Райкконена F1news.ru.