Кими Райкконен: Обычно в воскресенье мы более конкурентоспособны

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой финн занял второе место, уступив лишь Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

«В квалификации машина вела себя лучше, чем в любой другой сессии уик-энда, чем я очень доволен. Всегда хочется добиться как можно лучшего результата, но сегодня он более-менее соответствует ожиданиям.

В первой сессии асфальт был скользким, но едва влажным, поэтому промежуточная резина очень быстро изнашивалась. К счастью, я проехал последний быстрый круг в нужный момент, и этого оказалось достаточно.

Потом трасса быстро подсыхала. Решающая попытка прошла хорошо, хотя и в тот момент нужно было избегать влажных участков, потому сначала я проехал осторожнее, а уже потом атаковал в полную силу.

Я доволен тем, как сегодня вела себя машина, теперь я с нетерпением жду завтрашнего дня и надеюсь, что в гонке мы окажемся сильнее. Обычно в воскресенье мы более конкурентоспособны», - приводит слова Райкконена F1news.ru.