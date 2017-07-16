Виктор Гончаренко: Еще раз скажу, вот такие матчи нравятся болельщикам.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по итогам матча с «Анжи» (3:1).
- Думаю, для первой игры достаточно качественный футбол показали обе команды. Такие матчи нравятся болельщикам, то есть чувствовалось, что есть достаточный градус игры. Когда счет стал 1:2 мы втянули пропущенным голом «Анжи» в игру, а когда было 0:2 мы достаточно хорошо контролировали игру, много моментов создавали но, тем не менее, достаточно моментов было и у наших ворот. Еще раз скажу, вот такие матчи нравятся болельщикам.
Матч
Голы
Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)
Предупреждения:
Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция