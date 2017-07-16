«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из Нальчика
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Футболисты «Ахмата» Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и Чингиз
Магомадов на правах аренды перешли в «Спартак» из Нальчика, сообщает
официальный сайт грозненской команды.
Арендное соглашение футболистов рассчитано до конца сезона
2017/2018.
18-летний Магомадов в прошедшем сезоне провел 29 матчей в
молодежном первенстве России и забил один гол. 20-летний Муслуев забил два гола
в 23 матчах, а 20-летний Шахтиева – один гол в 28 матчах.
Напомним, «Спартак-Нальчик» выступает во второй лиге зона «Юг».
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