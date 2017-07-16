«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из Нальчика

Форвард «Бунедкора» Эльдор Шомурадов перешел в «Ростов» Нападающий «Бунедкора» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба ташкентской команды.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» купит форварда сборной Косово? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Грозненский «Ахмат» обыграл пермский «Амкар» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.

Ахмат» обыграл «Амкар» в 1-м туре молодежного первенства Грозненский «Ахмат» обыграл пермский «Амкар» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.