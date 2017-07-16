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«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из Нальчика

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Футболисты «Ахмата» Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и Чингиз Магомадов на правах аренды перешли в «Спартак» из Нальчика, сообщает официальный сайт грозненской команды.

Арендное соглашение футболистов рассчитано до конца сезона 2017/2018.

18-летний Магомадов в прошедшем сезоне провел 29 матчей в молодежном первенстве России и забил один гол. 20-летний Муслуев забил два гола в 23 матчах, а 20-летний Шахтиева – один гол в 28 матчах.

Напомним, «Спартак-Нальчик» выступает во второй лиге зона «Юг».

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