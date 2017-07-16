Форвард «Бунедкора» Эльдор Шомурадов перешел в «Ростов»
Нападающий «Бунедкора» и сборной
Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба
ташкентской команды.
О сроках контракта и условиях
трансфера 22-летнего игрока не сообщается.
«В конце первого круга в «Бунедкор»поступило предложение по
трансферу Эльдора Шомуродова. После переговоров было решено, что одаренный
форвард продолжит карьеру в составе дончан. Примечательно, что Эльдор станет
первым узбекским футболистом нашего клуба, перешедшим в российскую премьер-лигу»,
- говорится на официальном сайте «Бунедкора».
Молодой форвард выступал за «Бунедкор» с 2015 года, с тех пор он провел за ташкентскую команду 83 матча и забил 22 мяча. За национальную сборную Узбекистана Шомуродов провел 18 матчей и забил 6 голов.
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