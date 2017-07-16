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Форвард «Бунедкора» Эльдор Шомурадов перешел в «Ростов»

Источник:  ФК «Бунедкор»Комментарии

Нападающий «Бунедкора» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба ташкентской команды.

О сроках контракта и условиях трансфера 22-летнего игрока не сообщается.

«В конце первого круга в «Бунедкор»поступило предложение по трансферу Эльдора Шомуродова. После переговоров было решено, что одаренный форвард продолжит карьеру в составе дончан. Примечательно, что Эльдор станет первым узбекским футболистом нашего клуба, перешедшим в российскую премьер-лигу», - говорится на официальном сайте «Бунедкора».

Молодой форвард выступал за «Бунедкор» с 2015 года, с тех пор он провел за ташкентскую команду 83 матча и забил 22 мяча. За национальную сборную Узбекистана Шомуродов провел 18 матчей и забил 6 голов.

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