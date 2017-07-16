Крис Юбэнк-младший победил Артура Абрахама и стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии

Марко Хук: Мне хотелось сразиться именно с Усиком. Посмотрим, что он покажет в одном ринге со мной

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе немец Марко Хук поделился ожиданиями от встречи с нынешним обладателем этого титула украинцем Александром Усиком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии.