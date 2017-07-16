Крис Юбэнк-младший победил Артура Абрахама и стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии
Британский суперсредневес Крис Юбэнк-младший одержал победу над экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Артуром Абрахамом.
Этот поединок был главным событием боксерского вечера, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Юбэнк, пользуясь значительным преимуществом в скорости, опережал своего 37-летнего соперника в большинстве эпизодов и наносил намного больше ударов.
Chris Eubank Jr. Dominates Arthur Abraham, Secures WBSS Spot https://t.co/tAQjnTkR1s #boxing pic.twitter.com/J7SXVDPGhQ— BoxingScene.com (@boxingscene) 15 июля 2017 г.
По итогам 12 раундов все трое судей отдали предпочтение англичанину: 118:110, 118:110, 120:108.
Отметим, что чемпион мира по версии IBO Крис Юбэнк-младший стал последним, восьмым участником Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе. Его оппонент по четвертьфиналу турнира уже известен - им станет представитель Турции Авни Йилдырым. Этот бой состоится в сентябре или октябре текущего года.