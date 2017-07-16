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Крис Юбэнк-младший победил Артура Абрахама и стал последним участником Всемирной боксерской суперсерии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский суперсредневес Крис Юбэнк-младший одержал победу над экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Артуром Абрахамом.

Этот поединок был главным событием боксерского вечера, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Юбэнк, пользуясь значительным преимуществом в скорости, опережал своего 37-летнего соперника в большинстве эпизодов и наносил намного больше ударов.

По итогам 12 раундов все трое судей отдали предпочтение англичанину: 118:110, 118:110, 120:108.

Отметим, что чемпион мира по версии IBO Крис Юбэнк-младший стал последним, восьмым участником Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе. Его оппонент по четвертьфиналу турнира уже известен - им станет представитель Турции Авни Йилдырым. Этот бой состоится в сентябре или октябре текущего года.

Дамоклов меч «Короля Артура». Как Юбэнк-младший не пустил Абрахама в WBSS

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