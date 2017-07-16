В результате обвала стены стадиона в Сенегале погибло восемь человек
Источник: BBCКомментарии
В столице Сенегала во время
финала Кубка страны между командами «Уаками» и «Стад де Мбур» (1:2) обрушилась
стена стадиона, не выдержавшая давки болельщиков, сообщает BBC.
По информации издания, после финального свистка начались столкновения болельщиков, в связи с чем местной полиции пришлось применить слезоточивый газ, из-за чего началась давка у одной из стен, которая не выдержала и рухнула на толпу.
BREAKING: Eight killed in Senegal stadium stampede https://t.co/hZRJzFkLa7 pic.twitter.com/Z4Aih99YUr— Soka25east.com (@soka25east) 15 июля 2017 г.
На данный момент известно, что
восемь человек скончались на месте, многие получили ранения.
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