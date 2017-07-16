В результате обвала стены стадиона в Сенегале погибло восемь человек

В столице Сенегала во время финала Кубка страны между командами «Уаками» и «Стад де Мбур» (1:2) обрушилась стена стадиона, не выдержавшая давки болельщиков, сообщает BBC.

По информации издания, после финального свистка начались столкновения болельщиков, в связи с чем местной полиции пришлось применить слезоточивый газ, из-за чего началась давка у одной из стен, которая не выдержала и рухнула на толпу.

На данный момент известно, что восемь человек скончались на месте, многие получили ранения.