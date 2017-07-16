Себастьян Феттель: Учитывая скорость «Мерседес», нас ждет непростой день
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель
прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам
которой немец занял третье место.
«Мы хорошо справились со своей работой и удовлетворены
результатом. Учитывая высокую скорость «Мерседес» по ходу всего уик-энда,
завтра нас ждет непростой день, но я доволен тем, как сегодня вела себя машина.
В конце сессии трасса уже не была влажной и позволяла
атаковать, но в решающей попытке я уперся в трафик, иначе мог рассчитывать на
большее», - приводит слова Феттеля F1news.ru.
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