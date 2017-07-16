Себастьян Феттель: Учитывая скорость «Мерседес», нас ждет непростой день

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой немец занял третье место.

«Мы хорошо справились со своей работой и удовлетворены результатом. Учитывая высокую скорость «Мерседес» по ходу всего уик-энда, завтра нас ждет непростой день, но я доволен тем, как сегодня вела себя машина.

В конце сессии трасса уже не была влажной и позволяла атаковать, но в решающей попытке я уперся в трафик, иначе мог рассчитывать на большее», - приводит слова Феттеля F1news.ru.