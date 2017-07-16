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«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».

Встреча пройдет на поле стадиона имени Ленина и начнется в 11:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой ни разу не встречались.

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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