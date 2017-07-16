«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск»
сыграет с командой «Зенит».
Встреча пройдет на поле стадиона имени Ленина и начнется в
11:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Стоит отметить, что ранее эти команды между собой ни разу не встречались.
Матч
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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