«Рубин» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)

В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».

«Ахмат» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск) В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» сыграет с пермским «Амкаром».

В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск) В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».

РФПЛ. 1-й тур. «СКА-Хабаровск» примет «Зенит», «Рубин» – «Краснодар» и другие матчи

РФПЛ. 1-й тур. «СКА-Хабаровск» примет «Зенит», «Рубин» – «Краснодар» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.

Футболисты «Ахмата» Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и Чингиз Магомадов на правах аренды перешли в «Спартак» из Нальчика, сообщает официальный сайт грозненской команды.

«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из Нальчика

«Ахмат» отдал в аренду трех игроков «Спартаку» из Нальчика Футболисты «Ахмата» Халид Шахтиев, Идрис Муслуев и Чингиз Магомадов на правах аренды перешли в «Спартак» из Нальчика, сообщает официальный сайт грозненской команды.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по итогам матча с «Анжи» (3:1).

Виктор Гончаренко: Еще раз скажу, вот такие матчи нравятся болельщикам.

Виктор Гончаренко: Еще раз скажу, вот такие матчи нравятся болельщикам. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии по итогам матча с «Анжи» (3:1).

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:3).

Александр Григорян: Я вижу, что команда может играть более осмысленнее

Александр Григорян: Я вижу, что команда может играть более осмысленнее Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:3).

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

Артем Ребров: Я горд быть частью этой команды, этого клуба

Артем Ребров: Я горд быть частью этой команды, этого клуба Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» купит форварда сборной Косово? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (3:1) в первом туре чемпионата России.

Виктор Гончаренко: Чувствовался хороший градус игры Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Анжи» (3:1) в первом туре чемпионата России.

Защитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в матче 1-го тура РФПЛ.

Азамат Засеев: «Тосно» еще попьет крови другим командам Защитник «Уфы» Азамат Засеев поделился мнением о победе над «Тосно» (1:0) в матче 1-го тура РФПЛ.

ЦСКА и «Анжи» показали самый яркий футбол в первых трех матчах РФПЛ. Но победа досталось армейцам – 3:1.

Здравствуй, веселый ЦСКА. Армейцы провели самый бодрый матч нового сезона РФПЛ ЦСКА и «Анжи» показали самый яркий футбол в первых трех матчах РФПЛ. Но победа досталось армейцам – 3:1.

В рамках первого тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» в матче первого тура чемпионата России

ЦСКА на выезде переиграл «Анжи» в матче первого тура чемпионата России В рамках первого тура чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

На матче 1-го тура чемпионата Росси «Тосно» - «Уфа» был установлен антирекорд посещаемости стадиона «Петровский».

«Тосно» и «Уфа» установили антирекорд посещаемости «Петровского» На матче 1-го тура чемпионата Росси «Тосно» - «Уфа» был установлен антирекорд посещаемости стадиона «Петровский».

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

Дмитрий Парфенов: Пока привыкаем к «Петровскому», «Уфа» тут играла даже больше нас

Дмитрий Парфенов: Пока привыкаем к «Петровскому», «Уфа» тут играла даже больше нас Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1).

В матче первого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с ЦСКА.

«Анжи» – ЦСКА. Онлайн В матче первого тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с ЦСКА.

Первый домашний матч «Тосно» на «Петровском» не привлек болельщиков, а «Уфа», благодаря крутой замене Семака, вышла в лидеры чемпионата.

«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения

«Петровский» без «Зенита» и болельщиков. «Тосно» дебютировал в РФПЛ с поражения Первый домашний матч «Тосно» на «Петровском» не привлек болельщиков, а «Уфа», благодаря крутой замене Семака, вышла в лидеры чемпионата.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0).

Сергей Семак: Нужного результата «Уфа» добилась, а это главное

Сергей Семак: Нужного результата «Уфа» добилась, а это главное Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата России против «Тосно» (1:0).

В матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» дома проиграл «Уфе» со счетом 0:1.

«Тосно» проиграл «Уфе» в дебютном матче премьер-лиги В матче 1-го тура чемпионата России «Тосно» дома проиграл «Уфе» со счетом 0:1.