«Рубин» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Краснодаром».
Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 17:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз команды встречались в апреле текущего года в рамках 23-го тура российской премьер-лиги сезона 2016/17, тогда встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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